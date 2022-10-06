На Херсонщине группа оккупантов сдалась в плен бойцам ВСУ/ Telegram Бутусов

В Херсонской области 12 российских захватчиков сдались в плен украинским военным.

Среди пленных есть несколько раненых. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Telegram, обнародовав соответствующее видео.

"12 пленных 103 полка ВС РФ сдались в плен воинам 59-й бригады в Херсонской области", – говорится в подписи к видео.

Среди пленных есть украинцы – жители Горловки. При этом многие из оккупантов признались, что воюют против Украины еще с 24 февраля.

Как видно из обнародованного фото, украинские бойцы накормили пленных тем, что у них было, и дали им воды. Окупанту, у которого ранена рука, украинский военный оказал помощь и перевязал рану.

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Оккупанты массово сдаются в плен ВСУ

Ранее сообщалось, что еще одна группа военных сдалась в плен ВСУ вместе со своим бронетранспортером. Украинские бойцы зафиксировали это на видео. В ролике зафиксирован момент приезда оккупантов на БМП к месту сдачи в плен. Для идентификации россияне обозначили свою технику белым флагом.

Также ранее сообщалось, что ВСУ начали выбивать оккупантов из Луганщины и брать в плен "мобиков" из РФ. В плен уже попадают россияне, попавшие под объявленную Владимиром Путиным мобилизацию в РФ.

Украинская разведка сообщила, что российские оккупанты массово сдаются в плен. После того, как украинские военные пошли в мощное контрнаступление по всей линии фронта, российские оккупанты начали массово обрывать "горячие линии" проекта "Хочу жить".

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