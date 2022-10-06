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Защитники Украины деоккупировали Боровую: над поселком подняли сине-желтый флаг

6 октября 2022, 12:08

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что в деоккупации Боровой приняли самое активное участие бойцы спецподразделения Kraken.

В Боровой подняли флаг Украины
В Боровой подняли флаг Украины / Фото t.me/DIUkraine

Вооруженные силы Украины 3 октября освободили от российских оккупантов Боровую в Харьковской области. В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что в деоккупации Боровой приняли самое активное участие бойцы спецподразделения Kraken.

"Воины спецподразделения ГУР МО Украины Kraken успешно провели дерашизацию населенного пункта Боровая Харьковской области – подняли флаг над городом!" — говорится в Telegram-канале ГУР.

В Главном управлении разведки также обратились к российским оккупантам: "Харьковская, Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская область, а главное полуостров Крым – это Украина. Вы пришли к нам с мечом? От меча и умрете!"

Защитники Украины деоккупировали Боровую: над поселком подняли сине-желтый флаг
Боровую деоккупировали
Боровую деоккупировали / Фото t.me/DIUkraine
Русский триколор
Фото t.me/DIUkraine

Справка. Боровая — посёлок городского типа в Изюмском районе Харьковской области Украины. Является административным центром Боровского поселкового совета, в который также входят сёла Бойни, Новоплатоновка и Шейковка.

Боровая находится за речкой Оскол. Именно по Осколу, по легенде российского минобороны, после "перегруппировки" планировали организовать оборону оккупанты.

Освобождение Харьковской области

Вооруженные силы Украины 10 сентября вошли в Купянск Харьковской области и установили там украинский флаг. Это город стратегического значения. Войска РФ захватили его в начале большой войны и использовали для снабжения своей группировки на Харьковщине.

11 сентября бойцы батальона "Карпатская Сечь" подняли флаг Украины над городом Изюм. Позже официальной сообщили, что город освобожден Вооруженными силами Украины.

27 сентября армия Украины освободила от оккупации России Купянск-Узловой, в котором находится одна из крупнейших железнодорожных логистических развязок в Харьковской области. Враг захватил опорную точку еще в самом начале войны и тщательно ее оборонял, чтобы сохранять снабжение своих подразделений.

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