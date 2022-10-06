Приказ Путина ударить ядерным оружием может не дойти до исполнителя – Жданов/ УНИАН, Главред, ua.depositphotos.com

Если российский диктатор Владимир Путин отдаст приказ применить ядерное оружие, то разведка западных стран узнает об этом решении сразу. Скрыть такие планы российскому президенту не удастся. Поэтому его нынешние угрозы скорее всего являются блефом.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет ТСН.ua. Также он пояснил, что этот приказ может даже не дойти до исполнителя.

От момента приказа применить ядерное оружие до его применения пройдет от нескольких часов до нескольких суток. В частности, нужно будет время, чтобы привезти ядерную боеголовку из-за Урала.

"Это будет зависеть, во-первых, от того, какой вид вооружения будет избран, и во-вторых – от технической готовности средств его применения. Например, все места хранения российского ядерного оружия расположены за Уралом", – говорит эксперт.

Поэтому основным будет вопрос транспортировки. Ведь боеголовку нужно будет доставить на место и там совместить со средством применения.

Однако вопрос не только в транспортировке. Сам приказ должен пройти целой цепью людей от Путина до исполнителя. Однако нельзя исключать варианта, что окружение российского диктатора может испугаться и заблокировать его приказ.

"Это вполне вероятно (блокирование приказа окружением Путина – ред.). Кстати, чем дальше развиваются события на фронте в нашу пользу, тем больше вероятность того, что эта команда может просто не дойти до исполнителя", – говорит Жданов.

Угроза ядерного удара со стороны РФ

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин планирует провести ядерное испытание на границах Украины. Таким образом президент хочет продемонстрировать свою готовность применить оружие массового уничтожения.

Также сообщалось, что США рассматривают варианты ответа на потенциальные сценарии применения Россией ядерного оружия против Украины. Изучаются варианты возможного удара по Запорожской АЭС или взрыва ядерного устройства в воздухе. Вашингтон пока не видит предпосылок подготовки Москвы к таким действиям, но уже работает над своей будущей возможной реакцией.

Напомним, экс-глава ЦРУ рассказал, каким будет ответ США на ядерный удар РФ по Украине. США и их союзники по НАТО ответят Кремлю, но применять ядерное оружие в ответ не будут. Вместо этого страны-партнеры Киева "выведут из строя все регулярные российские силы, которые смогут увидеть и узнать на поле боя" в Украине, в частности в Крыму и Черном море.

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