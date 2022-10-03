США изучают сценарий возможного ядерного удара России по Запорожской АЭС – CNN

США пока не видят подготовки России к возможному нанесению ядерного удара / УНИАН, ua.depositphotos.com

Соединенные Штаты Америки рассматривают варианты ответа на потенциальные сценарии применения Россией ядерного оружия против Украины. Изучаются варианты возможного удара по Запорожской АЭС или взрыва ядерного устройства в воздухе. Вашингтон пока не видит предпосылок подготовки Москвы к таким действиям, но уже работает над своей будущей возможной реакцией.

Как сообщает CNN со ссылкой на три источника, ознакомленных с данными разведки, США думают над тем, как реагировать на ряд сценариев, связанных и с возможным применением Россией тактического ядерного оружия в Украине.

В частности, Вашингтон изучает потенциальные варианты удара Москвы по Запорожской АЭС или подрыва ядерного устройства на высоте, либо вдали от населенных пунктов.

Официально в Штатах подчеркивают, что пока США не выявили подготовки России к нанесению ядерного удара по Украине.

Угрозы Путина применить ядерное оружие

Глава Кремля Владимир Путин за последнее время два раза угрожал Украине возможным применением ядерного оружия. Он говорил об этом 21 сентября, когда объявлял мобилизацию, и 30 сентября – в своей речи после того, как подписался под бумажками, связанными с аннексией Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Президент Владимир Зеленский полагает, что Путин вряд ли применит ядерное оружие.

Но сценария исключать нельзя.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - отметил гарант.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что если Путин сделает хоть шаг к тому, чтобы применить ядерное оружие, мир мгновенно отреагирует. Россия в краткосрочной перспективе столкнется с крахом. Путина об этом уже предупредили.

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