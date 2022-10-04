Путин хочет взорвать ядерное оружие на границе Украины — The Times

Путин отправил в Украину военный эшелон с ядерным оружием - СМИ / Фото Reuters, ua.depositphotos.com

Российский диктатор Владимир Путин планирует провести ядерное испытание на границах Украины. Таким образом президент хочет продемонстрировать свою готовность применить оружие массового уничтожения.

НАТО уже предупредило своих членов. Об этом сообщает The Times со ссылкой на военные источники.

Кремль посылает сигналы относительно готовности к значительной эскалации, поскольку Россия теряет позиции на поле боя. Опасения по поводу предыдущих намеков Путина о том, что он может прибегнуть к такой тактике, усилились вчера из-за заявлений о том, что поезд, управляемый секретным ядерным подразделением, отправился в Украину.

Польский оборонный аналитик Конрад Музыка сказал, что поезд, замеченный в центральной России, был связан с 12-м главным управлением российского министерства обороны, и что он "отвечает за ядерные боеприпасы, их хранение, обслуживание, транспортировку и выдачу подразделениям".

Отмечается, что применение таких вооружений в поле боя связано с большим риском – в случае ошибки могут пострадать российские города на границе с Украиной.

Как сообщал Главред, 3 октября издание La Repubblica писало со ссылкой на разведку НАТО, что российская подводная лодка "Белгород" вышла из базы ВМФ РФ на испытания в Белом море. Оккупанты могут применить ядерные торпеды "Посейдон", которые еще называют оружием "судного дня" или "оружием Апокалипсиса".

Ядерный шантаж РФ

Президент России Владимир Путин 21 сентября в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, пригрозил миру ядерным оружием.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает, что российский диктатор Владимир Путин блефует, когда прибегает к угрозам ядерным оружием. Зеленский отметил, что мир должен давить на Путина и не разрешать продолжение его ядерных угроз.

26 сентября пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что на данный момент Вашингтон не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но к угрозам российского диктатора Владимира Путина относится крайне серьезно.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель всерьез насторожилась из-за ядерных угроз российского диктатора Владимира Путина. Она призвала мир серьезно относиться к его заявлениям. Меркель считает, что не нужно расценивать слова Путина как блеф.

Бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус заявил, что если Россия нанесет ядерный удар по Украине, США и их союзники по НАТО ответят Кремлю, но применять ядерное оружие в ответ не будут. Вместо этого страны-партнеры Киева "выведут из строя все регулярные российские силы, которые смогут увидеть и опознать на поле боя" в Украине. В том числе – в Крыму и Черном море.

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