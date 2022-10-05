"Мы купили БМП": оккупанты сдались в плен ВСУ и продали свою бронетехнику

Оккупанты сдались в плен на БМП / Скриншот

Российские военные сдались в плен ВСУ вместе со своим бронетранспортером. Бойцы ВСУ зафиксировали это на видео.

Соответствующее видео опубликовано в Сети. На нем запечатлен момент сдачи в плен россиян.

Отметим, что на опубликованном видео зафиксирован момент приезда оккупантов на БМП к месту сдачи в плен. Для идентификации россияне пометили свою технику белым флагом. После этого вышли из БМП и сдались ВСУ.

Сдачу в плен россиян с бронетехникой подтвердил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. По его словам, за пригнанную бронетехнику пленным будет выплачена денежная премия.

"Мы купили БМП", - добавил Ким.

/ Скриншот

Ранее в Николаевской области у оккупантов РФ выкупили российский бронеавтомобиль Тигр. Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он также показал технику, которая перешла на службу ВСУ.

"У нас пополнение техники в результате "спецоперации". "Тигр" у нас уже третий, но первый по такой процедуре. Этот "Тигр" приехал уже не отжатый, а купленный. Гораздо легче не на "похоронные" русским покупать "Ладу", а можно нам продать технику, остаться живым, приехать домой – и купить себе эту "Ладу", - рассказал Ким.

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