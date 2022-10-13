Путин обиженно листал бумажки: Эрдоган унизил диктатора РФ на официальной встрече

Эрдоган унизил диктатора РФ на официальной встрече/ Reuters, скрин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во всеуслышание унизил российского диктатора Владимира Путина. Перед официальной встречей турецкий президент подошел чуть позже, заставив своего российского коллегу нервно переминаться с ноги на ногу в ожидании.

Встреча Эрдогана и Путина состоялась в четверг, 13 октября, на полях саммита "Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии". Событие происходило в столице Казахстана Астане. Президенты разговаривали около полутора часов.

Видео, как Путину пришлось ждать Эрдогана на встречу, появилось в сети. Российскому диктатору стало так неловко от того, что он вынужден бесцельно стоять в ожидании, что он начал перебирать бумажки.

Однако в пропагандистских СМИ уже придумали отговорку для этой ситуации. Они просто заявили, якобы Путин "пришел раньше", и поэтому ему пришлось ждать.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков после встречи сказал, что тему войны в Украине Эрдоган и Путин не обсуждали.

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Путин встретился с Эрдоганом в Казахстане

Напомним, в столице Казахстана Астане проходит VI саммит "Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии". В саммите принимают участие главы 11 государств, среди которых и кремлевский диктатор Владимир Путин.

Во время встречи с российским диктатором Путиным на саммите в Казахстане президент Турции Эрдоган призвал "прекратить кровопролитие в Украине". Эрдоган отметил, что этот вопрос является приоритетным. Также известно, что Путин и Эрдоган договорились провести двустороннюю встречу.

Когда Путин после встречи с Эрдоганом произносил свою речь, во время нее невооруженным глазом было заметно, что у российского диктатора определенно ухудшилось самочувствие. Главе Кремля очень тяжело далась речь: каждые несколько секунд его хватали приступы кашля, от которых он задыхался и останавливал рассказ.

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