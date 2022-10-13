Путин обиженно листал бумажки: Эрдоган унизил диктатора РФ на официальной встрече

Пропагандисты РФ в спешке начали оправдываться, якобы это просто Путин "раньше пришел", поэтому ему пришлось ждать.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во всеуслышание унизил российского диктатора Владимира Путина. Перед официальной встречей турецкий президент подошел чуть позже, заставив своего российского коллегу нервно переминаться с ноги на ногу в ожидании.
Встреча Эрдогана и Путина состоялась в четверг, 13 октября, на полях саммита "Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии". Событие происходило в столице Казахстана Астане. Президенты разговаривали около полутора часов.
Видео, как Путину пришлось ждать Эрдогана на встречу, появилось в сети. Российскому диктатору стало так неловко от того, что он вынужден бесцельно стоять в ожидании, что он начал перебирать бумажки.
Однако в пропагандистских СМИ уже придумали отговорку для этой ситуации. Они просто заявили, якобы Путин "пришел раньше", и поэтому ему пришлось ждать.
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков после встречи сказал, что тему войны в Украине Эрдоган и Путин не обсуждали.
Путин встретился с Эрдоганом в Казахстане
Напомним, в столице Казахстана Астане проходит VI саммит "Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии". В саммите принимают участие главы 11 государств, среди которых и кремлевский диктатор Владимир Путин.
Во время встречи с российским диктатором Путиным на саммите в Казахстане президент Турции Эрдоган призвал "прекратить кровопролитие в Украине". Эрдоган отметил, что этот вопрос является приоритетным. Также известно, что Путин и Эрдоган договорились провести двустороннюю встречу.
Когда Путин после встречи с Эрдоганом произносил свою речь, во время нее невооруженным глазом было заметно, что у российского диктатора определенно ухудшилось самочувствие. Главе Кремля очень тяжело далась речь: каждые несколько секунд его хватали приступы кашля, от которых он задыхался и останавливал рассказ.
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