Нужно прекратить кровопролитие в Украине: Эрдоган жестко поставил на место Путина - CNN

Эрдоган призвал прекратить кровопролитие в Украине / Коллаж фото Reuters

Президент Турции Реджеп Эрдоган в присутствии Путина призвал "прекратить кровопролитие в Украине". Это произошло во время его встречи с российским диктатором на саммите в Казахстане, сообщает CNN.

Эрдоган отметил, что этот вопрос является приоритетным.

"Каждый из нас испытывает региональное и глобальное влияние кризиса в Украине... Несмотря на эти трудности на местах, нашим приоритетом является скорейшее прекращение кровопролития", — сказал Эрдоган.

Также известно, что Путин и Эрдоган договорились провести двустороннюю встречу.

Эрдоган хочет устроить встречу Путина и Зеленского

Как сообщал Главред, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет провести совместную встречу лидера Украины Владимира Зеленским и хозяина Кремля Владимира Путина. По его словам, это необходимо для разрешения кризиса, так как война России против Украины имеет последствия, которые касаются и самой Турции.

По данным турецкого офиса CNN Turk, Путин намекнул на готовность к личным переговорам с Зеленским. Об этом он якобы сообщил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время встречи в Сочи.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает возможной дипломатию с Россией, пока президентом в РФ является Путин. Он добавил, что к российскому руководству не может быть уважения, так как оно убивает и захватывает другую страну, не уважая международное право.

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