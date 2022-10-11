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Эрдоган снова встретится с Путиным: СМИ раскрыли детали разговора

11 октября 2022, 16:05

Эрдоган до сих пор не прокомментировал массовые российские удары по Украине в понедельник, 10 октября.

Эрдоган, Путин
Эрдоган, Путин / скриншот из видео, УНИАН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с российским президентом Владимиром Путиным на полях регионального саммита.

Как сообщает AFP со ссылкой на информацию турецких официальных лиц, встреча может пройти 12 октября в столице Казахстана Астане, передает eurointegration.com.ua.

Эрдоган встречался с Путиным в кулуарах регионального саммита в Узбекистане в прошлом месяце.

Он неоднократно заявлял, что надеется организовать встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского для переговоров.

Стоит отметить, что Эрдоган до сих пор не прокомментировал массовые российские удары по Украине в понедельник, 10 октября.

При этом министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с украинским коллегой Дмитрием Кулебой после атак.

Эрдоган хочет устроить встречу Путина и Зеленского

Как сообщал Главред, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет провести совместную встречу лидера Украины Владимира Зеленским и хозяина Кремля Владимира Путина. По его словам, это необходимо для разрешения кризиса, так как война России против Украины имеет последствия, которые касаются и самой Турции.

По данным турецкого офиса CNN Turk, Путин намекнул на готовность к личным переговорам с Зеленским. Об этом он якобы сообщил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время встречи в Сочи 5 августа.

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