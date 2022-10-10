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"Никаких переговоров про Украину": Данилов приструнил Турцию за инициативу переговоров РФ с Западом

10 октября 2022, 21:41

Переговоры с РФ будут с новым руководством, но не на условиях страны-агрессора, а на условиях, которые будут устраивать Украину.

Данилов, Путин
Данилов / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что проведение переговоров России с Западом по войне невозможно без участия Украины.

По его словам, Киев не будет вести диалог с Москвой, пока президентом остается Владимир Путин.

"Во-первых, никаких разговоров об Украине без Украины не будет, это невозможно сегодня... Кроме того, я бы хотел обратить внимание, что у нас есть решение СНБО, где четко указано, что с президентом Путиным мы переговоры уже вести не можем, это невозможно", - подчеркнул Алексей Данилов.

При этом он отметил, что переговоры с РФ будут с новым руководством, но не на условиях страны-агрессора, а на условиях, которые будут устраивать Украину.

Эрдоган хочет устроить встречу Путина и Зеленского

Как сообщал Главред, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет провести совместную встречу лидера Украины Владимира Зеленским и хозяина Кремля Владимира Путина. По его словам, это необходимо для разрешения кризиса, так как война России против Украины имеет последствия, которые касаются и самой Турции.

По данным турецкого офиса CNN Turk, Путин намекнул на готовность к личным переговорам с Зеленским. Об этом он якобы сообщил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время встречи в Сочи 5 августа.

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