Революционная ситуация: в РФ заговорили о замене Путина - Washington Post

Владимир Путин / Reuters

В России уже в полный голос заговорили о возможности замены высшего руководства во главе с Владимиром Путиным.

Элиты в РФ всерьез обеспокоены складывающейся ситуацией на фоне провалов в войне в Украине. Об этом идет речь в материале The Washington Post.

Представители российской элиты начинают говорить о возможном изменении руководства так, как никогда раньше более чем за 20 лет правления диктатора Владимира Путина, отмечается в материале.

При этом издание уточняет, что никто не может сказать, как и когда это может произойти.

"Мы начали входить в революционную ситуацию. Все ждут что-то другое, чем то, что происходит сейчас: другого руководства, другой войны. Ястребы хотят более жестких действий. Голуби вообще не хотят войны. Назревает время смены политической системы. Но как это произойдет, я не знаю", – рассказал собеседник.

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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