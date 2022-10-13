Запад не будет отвечать ядерным ударом, если РФ применит такое оружие против Украины – Боррель/ Reuters, Корреспондент

В случае применения российским диктатором Владимиром Путиным ядерного оружия против Украины, Запад не будет отвечать на это ядерным ударом.

Западные страны отреагируют на такой шаг России мощно в военном плане. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в четверг, 13 октября, во время выступления в бельгийском городе Брюгге.

"Есть ядерная угроза, и Путин говорит, что он не блефует. Ну, он не может позволить себе блеф. Должно быть четко понятно: люди, поддерживающие Украину, ЕС, государства-члены, США, НАТО не блефуют также", – заявил Боррель.

Он отметил, что любая ядерная атака России на Украину повлечет за собой ответ.

"Любая ядерная атака против Украины создаст ответ. Не ядерный ответ, но мощный ответ с военной стороны", – подчеркнул он.

Также Боррель добавил, что сейчас очень серьезный момент в истории. И мир сейчас должен показать единство, силу и решительность.

Угроза ядерного удара РФ по Украине

Ранее сообщалось, что Путин хотел ударить ядеркой по Украине, но в последний момент устроил массированный обстрел. Такое решение российский диктатор принял после общения с несколькими постоянными членами Совета Безопасности РФ.

Позже президент США Джо Байден вновь оценил риски российского ядерного удара по Украине. Он считает, что президент РФ Владимир Путин не пойдет на этот шаг. Но Байден предупредил, что Пентагон заранее разработал варианты действий на случай применения Путиным ядерного оружия.

Представитель НАТО анонимно рассказал изданию Reuters, что если страна-агрессор Россия пойдет на применение ядерного оружия против Украины, ситуация приведет к "физическому ответу" со стороны союзников Киева и, возможно, всего Североатлантического альянса.

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