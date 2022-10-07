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Зеленский предупредил об угрозе: РФ готовит свое общество к ядерному удару

7 октября 2022, 21:29

Россияне переврали его слова о превентивном ударе, подчеркнул президент.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Скриншот

Россия начала готовить свое общество к ядерному удару, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он не исключил, что РФ готовится к применению ядерного оружия. Об этом глава государства сказал в интервью BBC.

"Они начинают готовить свое общество. Это очень опасно. Они не готовы это делать, использовать. Но они начинают общаться. Они не знают, воспользуются ли они этим или не воспользуются. Я думаю, что даже говорить об этом опасно", - сказал президент.

Вместе с тем он отрицает призывы к нанесению превентивных ударов по России во время онлайн-мероприятия в четверг, заявив, что слово, которое он использовал на украинском языке, было неправильно понятно.

"После этого перевода россияне сделали по-своему, как им удобно, и стали ретранслировать в других направлениях", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил о том, что НАТО должно сделать невозможным применение РФ ядерного оружия.

Глава государства убежден в том, что НАТО должно пересмотреть применение своего давления по отношению к ядерному шантажу РФ.

Ядерный шантаж РФ

Ранее сообщалось о том, что в случае применения ядерного оружия в войне с Украиной Россия может получить ответный ядерный удар. Ответный ядерный удар по РФ могут нанести Соединенные Штаты, пишет британская The Sun.

В материале подчеркивается, что США также могут нанести ответный ядерный удар по России, в том числе по Москве.

Напомним, ранее Михаил Гончар объяснил, почему РФ не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.

"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - обратил внимание он.

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Владимир Зеленский ядерный удар война России и Украины
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