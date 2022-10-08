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Решится ли Путин на ядерный удар после взрывов на Крымском мосту: ответ Олега Жданова

8 октября 2022, 20:12

Пойти в наступление на каком- либо направлении фронта РФ не может, заверил военный эксперт.

Жданов, Путин, Крымский мост, хлопок
Как ответит Путин на взрыв на Крымском мосту / Коллаж Главред, скриншот

Россия вряд ли решится на нанесение ядерного удара по Украине после взрывов на Крымском мосту, заявил военный эксперт Олег Жданов в эксклюзивном интервью Главреду.
"Нет, Россия вряд ли решится на удар ядерным оружием, поскольку получила предупреждение Запада.Кроме того, нам грозили Апокалипсисом за любые удары по Крыму, но уже второй месяц на полуострове "хлопки", а теперь еще и удар по Крымскому мосту – и ничего", - отметил эксперт.

Также Олег Жданов напомнил, что "накануне удара по мосту какой-то неизвестный беспилотник ударил по стратегическому аэродрому в Курской области, и уже есть информация, что два самолета Ту-22М3 стали первыми потерями среди стратегических бомбардировщиков в этой войне со стороны РФ".

"Глава Монобанка, который занимается еще и беспилотниками в Украине, сказал россиянам, чтобы подметали Красную площадь – скоро наш беспилотник прилетит и сядет там. Он имел в виду, что мы можем запустить беспилотники, и они могут упасть на Красной площади", - сообщил Жданов.

"России сейчас ответов нет. Она, конечно, может нанести групповой ракетный удар, может быть и очередная атака иранскими дронами, но не больше. Пойти в наступление на каком- либо направлении фронта РФ не может, ей бы хотя бы удержать оборону. Остается только ядерное оружие, но есть предупреждение Запада, что такой шаг будет иметь очень тяжелые последствия для экономики России", - подытожил он.

Пожар и разрушение Крымского моста

Во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Позже стало известно, что Крымский мост, на котором бушует мощный пожар, загорелся в результате мощного взрыва. На опубликованных кадрах видно, что горит железнодорожный поезд, который проезжал по Крымскому мосту.

Движение по Крымскому мосту перекрыто после масштабного пожара. Готовится запуск паромной переправы через пролив, сообщили российские пропагандистские СМИ. Людям рекомендовали воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.

Позже источники рассказали украинским изданиям, что подрыв незаконно построенного моста через Керченский пролив был спецоперацией Службы безопасности Украины. А в самом СБУ сделали неоднозначный намек на свою причастность к подрыву.

В Минобороны Украины прокомментировали подрыв моста, написав, что он на пару с уже потопленным крейсером "Москва" был печально известным символом российской власти в украинском Крыму. Этого символа теперь нет. А в Офисе президента заявили, что Крымский мост является лишь началом, и что всё незаконное должно быть изгнано с территории Украины.

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