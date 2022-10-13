Кремлевский диктатор предсмертно кашляет: Путин на саммите в Астане выглядел очень болезненно

Путин на саммите в Астане постоянно кашлял / Фото Reuters

В столице Казахстана Астане проходит VI саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В саммите принимают участие главы 11 государств, среди которых и кремлевский диктатор Владимир Путин.

Во время саммита президент РФ имел честь произнести свою речь, во время которой невооруженным глазом было заметно, что у Путина определенно ухудшилось самочувствие. Видео его выступления опубликовал Telegram-канал Shot.

Главе Кремля очень тяжело далась речь: каждые несколько секунд его хватали приступы кашля, от которых он задыхался и останавливал рассказ. Кроме того, 70-летний российский диктатор имел явно нездоровый цвет лица.

У Путина случился приступ кашля во время произнесения речи на саммите в Астане / скриншот

Учитывая вышесказанное, можно подтвердить давние предположения, что российский диктатор имеет серьезное, возможно, даже смертельное заболевание.

Что известно о болезнях Путина

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики у него обнаружили рак крови. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

Серьезную болезнь Путина подтвердил и глава Главного управления разведки Украины. По словам Буданова, у российского диктатора одновременно несколько значительных заболеваний, одно из которых - это рак. Кроме того, глава ГУР сообщил, что в РФ уже готовится смена политического руководства.

К слову, кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении. Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.

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