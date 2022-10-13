В ВСУ объяснили, почему РФ усилила ракетные обстрелы Украины / Telegram, УНИАН

У России еще достаточно ресурсов, чтобы периодически обстреливать гражданские и военные объекты в Украине. Речь идет о ракетах и других средствах, которые РФ применяет для обстрелов.

При этом сейчас трудно спрогнозировать, системными или нет будут дальше ракетные обстрелы со стороны российских оккупантов. Об этом рассказал командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в эфире телемарафона.

"В России достаточно военных ресурсов: ракет, других средств, которые наносят повреждений гражданской инфраструктуре, нашим войскам. Поэтому сказать, что системные или несистемные – это всё зависит от решений военно-политического руководства РФ и командования, которое осуществляет управление наступательными операциями на территории Украины", – отмечает Наев.

Также он подчеркнул, что есть ряд причин, по которым страна-агрессор Россия усилила ракетные обстрелы территории Украины. Среди этих причин – смена руководителя наступления, а также попытка показать российскому военно-политическому руководству, якобы армия РФ еще контролирует ситуацию после того, как она провалила свои операции на Харьковском и Херсонском направлениях.

Ранее военный эксперт Роман Свитан заявил, что российские оккупанты смогут устроить новую масштабную ракетную атаку по объектам в Украине, однако не ранее, чем через неделю. Он отметил, что во время масштабной атаки на Украину оккупантами были использованы различные ракетоносители и системы управления.

Также ранее блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорил, что страна-агрессор Россия после повреждения Крымского моста изменила свою тактику в отношении Украины и теперь наносит массовые ракетные удары по территории нашего государства. Цель таких ударов – нанести ущерб гражданским объектам и критической инфраструктуре. Но это абсолютно никак не повлияет на ситуацию в зоне боевых действий.

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