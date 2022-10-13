Калибр летел на головы украинцев: бойцы ВСУ сбили Иглой крылатую ракету РФ

Бойцы ВСУ Иглой сбили ракету РФ / Facebook/PvkZahid / УНИАН

Российскую крылатую ракету Калибр сбили бойцы Вооруженных сил Украины с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса Игла.

Видеозапись успешной атаки и ее результат опубликовал в Facebook блогер Sergey Naumovich.

На записи видно, как бойцы ВСУ произвели выстрел, поразивший ракету РФ. Затем они осмотрели место падения Калибра.

"Еще одна история о том, как на юге наши военные сбили Калибр с помощью ПЗРК Игла", - добавил блогер.

/ Скриншот

Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские террористы нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.

Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

Ранее советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов заявлял, что по состоянию на 8:45 известно о 8 погибших и 24 травмированных в результате обстрела в Шевченковском районе Киева.

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