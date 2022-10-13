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Сбил 5 дронов и упал: в Винницкой области обломок вражеского беспилотника врезался в кабину МиГ-29

13 октября 2022, 16:45

Пилот героически направил истребитель в поле, чтобы избежать разрушений и жертв среди гражданских.

упал МиГ-26
В Винницкой области упал украинский МиГ-29 / Государственное бюро расследований

В Винницкой области упал украинский истребитель МиГ-29. Все произошло из-за иранского дрона, осколок которого врезался в кабину. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Падение самолета произошло 12 октября около 21:00, когда в стране раздавался сигнал воздушной тревоги. Военный летчик смог сбить 5 иранских дронов, которыми Россия терроризирует украинцев.

Обломки вражеского беспилотника задели кабину, но украинский пилот сразу не катапультировался. Он героически продолжил управление истребителем и направил его в поле, чтобы избежать масштабных разрушений и жертв среди гражданских.

Лишь после этого пилот катапультировался. Самолет упал вблизи пгт Турбов. В результате инцидента пилот травмировался, сейчас военный находится в больнице. Пострадавших среди населения нет.

  • упал МиГ-29
    упал МиГ-29 Государственное бюро расследований
  • упал МиГ-29
    упал МиГ-29 Государственное бюро расследований
  • упал МиГ-29
    упал МиГ-29 Государственное бюро расследований
  • упал МиГ-29
    упал МиГ-29 Государственное бюро расследований
  • упал МиГ-29
    упал МиГ-29 Государственное бюро расследований
  • упал МиГ-29
    упал МиГ-29 Государственное бюро расследований

Напомним, на Полтавщине за два дня упали два украинских самолета. В командовании Воздушных сил Украины подтвердили потерю одного самолета Су-24М. Бомбардировщик поддерживал наступательные действия на восточном направлении, где наносил удары по врагу. Однако после выполнения боевой задачи самолет был поражен ракетой. Известно, что оба пилота катапультировались. Однако впоследствии стало известно, что один из них не выжил.

Напомним, ранее сообщалось об обнаружение тела погибшего летчика из Бучи Михаила Матюшенко. Он возглавлял "призраков Киева" и сначала воевал против оккупантов в небе на севере Украины, а затем отправился бороться с ними на юг. Пилот погиб в бою над Черным морем. Он отправился на последнее задание и не вернулся с него 26 июня. Его тело не могли найти с тех пор в течение нескольких месяцев, и нашли только сейчас.

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