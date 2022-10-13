На Полтавщине разбились два самолета ВСУ: первые подробности

На Полтавщине разбился самолет / poltava.to

Два самолета Вооруженных сил Украины разбились в Полтавской области, сообщил глава обладминистрации Дмитрий Лунин.

По его данным, в Полтавской области за два дня упали два украинских самолета, пишет издание Полтавщина.

"12 октября жители Шишацкой общины видели падение самолета, из которого на парашютах выпрыгнули два пилота. На следующий день начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин подтвердил, что это был украинский самолет. Кроме того, он сообщил о падении еще одного самолета в том же районе 11 октября", – сообщается в материале.

Судя по фото обломков, обнародованных в соцсетях, это мог быть истребитель Су-24 — один из основных самолетов бомбардировочной авиации Воздушных сил Украины.

/ poltava.to

Кроме того, жители сообщали, что видели два парашюта, отделившихся от истребителя. Судьба пилотов точно неизвестна. Одни источники сообщают, что оба живы, другие — что один из пилотов погиб.

О падении истребителя в Миргородском районе накануне 11 октября дополнительной информации пока нет. По обоим случаям известно, что ни одно гражданское лицо не пострадало, а сооружения и жилые дома не были повреждены.

Напомним, ранее сообщалось об обнаружении тела погибшего летчика из Бучи Михаила Матюшенко. Он возглавлял "Призраков Киева" и сначала воевал против оккупантов в небе на севере Украины, а затем отправился бороться с ними на юг. Пилот погиб в бою над Черным морем.

Он отправился на последнее задание и не вернулся с него 26 июня. Его тело не могли найти с тех пор в течение нескольких месяцев, и нашли только сейчас.

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