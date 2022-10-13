На Запорожье "самоликвидировался" оккупант: на трассе взорвалась вражеская машина

В Запорожской области подорвалась машина оккупантов, один погибший / Скриншот

В Запорожской области взорвалось вражеское авто на трассе Бердянск - Мариуполь. Один из оккупантов "самоликвидировался". Об этом сообщает Telegram-канал Це Запоріжжя.

На момент взрыва в машине было два оккупанта. Один из них погиб на месте. Выжившего госпитализировали.

"На трассе Бердянск – Мариуполь случайно взорвалось авто орков. Половина одного в больнице, другой на концерте Кобзона", – говорится в сообщении.

Пока неизвестно, что именно стало причиной взрыва. На месте происшествия остались лишь обгоревшие части автомобиля.

В Запорожской области подорвалась машина оккупантов, один погибший / Скриншот

Ранее сообщалось, российские оккупанты подорвались на минах, которые сами же порасставляли в Украине. Двое из них погибли на месте, еще много вражеских вояк пострадали. Оккупант признался в телефонном разговоре, что подобное происходит не впервые.

В Херсонской области ВСУ точечным ударом ликвидировали более сотни оккупантов и уничтожили три вражеских зенитно-ракетных комплекса. Этими ЗРК враг обстреливал Запорожскую область. Известно, что на ремонтную базу в селе Каланчак ежедневно отправляют на ремонт до 30 единиц поврежденной бронированной техники.

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