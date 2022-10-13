Макрон заявил, что готов говорить с Путиным "каждый раз, когда это будет нужно"

Эммануэль Макрон заявил, что готов продолжать переговоры с Путиным / Фото Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, когда это будет необходимо. Он выразил надежду, что рано или поздно Украина и Россия сядут за стол переговоров.

"Когда мы стараемся - и это наша цель - построить мир, мы должны говорить. Мы должны говорить с главными действующими лицами. И всякий раз, когда это будет необходимо, я буду говорить с Владимиром Путиным", сказал президент Франции в эфире France 2, передает Укринформ.

"В какой-то момент – надеюсь, как можно скорее – потребуется, чтобы все заинтересованные стороны вернулись за стол переговоров. И будет обсуждение мира – с одной стороны Украиной, а с другой – россией", - добавил Макрон.

Путин должен закончить войну и уважать территориальную целостность Украины, считает президент Франции.

Также Макрон добавил, что в последний раз он общался с Путиным несколько недель назад - по поводу ситуации безопасности на Запорожской АЭС.

Как сообщал Главред, вечером 2 октября президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как сообщает Елисейский дворец, Макрон пообещал помочь Украине восстановить ее полный суверенитет.

Переговоры Украины и России

Руководитель страны-агрессора РФ Путин 30 сентября подписал "документы" об аннексии оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. После этого он предложил Киеву "переговоры". Говорить об аннексированных территориях диктатор не собирался, а Украина, по его версии, должна была сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Киев готов к переговорам, но уже не с Путиным. По его словам, с Путиным Украина уже говорила, а после аннексии политического диалога не будет. Украинское государство ждет новой власти в России.

4 октября президент Зеленский официально поставил точку в политическом диалоге с Россией. Глава государства ввел в действие решение СНБО, согласно которому Украина с Путиным ни о чем говорить не будет. Указ Зеленского вступил в силу со дня его опубликования.

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