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Макрон срочно позвонил Зеленскому: что пообещал президент Франции

2 октября 2022, 19:02

Макрон также обсудил с Зеленским ситуацию в Запорожье и осудил задержание российскими войсками директора атомной станции.

Макрон, Зеленский
Макрон и Зеленский / president.gov.ua

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому вечером, 2 октября.

Как сообщает Елисейский дворец, Макрон пообещал помочь Украине восстановить ее полный суверенитет.

"Президент Республики подтвердил свое решительное осуждение незаконной аннексии Россией четырех украинских областей. Он подтвердил решимость Франции помочь Украине восстановить ее полный суверенитет и территориальную целостность, а также работать со своими европейскими партнерами над новыми санкциями", - говорится в сообщении.

Макрон также обсудил с Зеленским ситуацию в Запорожье и осудил задержание российскими войсками директора атомной станции.

"Президенты двух стран подчеркнули настоятельную необходимость в кратчайшие сроки разрешить ротацию украинского персонала, обеспечивающего работу и безопасность АЭС. Президент Республики также подтвердил свою приверженность украинскому суверенитету над станцией и стремление добиваться вывода российских войск с ее территории", - говорится в заявлении.

Что сказал Зеленский

"Пообщался с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили важность усиления оборонной поддержки Украины. Касаясь темы ядерного шантажа Россией, обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, ее немедленную демилитаризацию", - сообщил президент.

Зеленский также поблагодарил Макрона за решительное осуждение незаконных референдумов и попытки аннексии агрессором областей Украины.

"Ожидаем жесткую реакцию мира относительно незаконных действий России, в частности путем усиления санкционного давления", - добавил президент.

Путин объявил об аннексии территорий Украины

Глава страны-агрессора Владимир Путин 30 сентября объявил аннексию оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. На якобы "церемонии" присутствовали марионетки Кремля, которых Москва объявила оккупационной "властью".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Россия аннексией Украины решила пойти на эскалацию войны. Он призвал мир показать решительную реакцию на незаконные действия Кремля.

30 сентября президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

По словам украинского гаранта, государство уже прошло свой путь для евроатлантической интеграции.

"Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", - подчеркнул Зеленский.

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