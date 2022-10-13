На Херсонщине ВСУ ювелирно попали по позициям врагов: уничтожено более 100 оккупантов

Как говорят офицеры Генштаба, в районе Токаревки, что на Херсонщине, ВСУ поразили позиции оккупантов. И потери противника составили до 150 человек убитыми.
В Херсонской области ВСУ точечным ударом ликвидировали более сотни агрессоров и уничтожили три вражеских зенитно-ракетных комплекса, которые обстреливали Запорожскую область. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
"В Херсонской области, в результате точечного огневого поражения в районе Токаревки, потери противника составили до 150 человек убитыми. Также известно, что ремонтная база оккупантов в районе населенного пункта Каланчак ежедневно принимает на ремонт до 30 единиц поврежденной бронированной техники, пригодной для ремонта", ‒ говорит она.
Кроме того, как говорят офицеры Генштаба, в районе города Токмак (Запорожская область), подразделения украинской армии поразили три зенитных ракетных комплекса С-300 противника вместе с личным составом.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ с начала октября освободили 29 населенных пунктов в Херсонской области. В частности, украинцам удалось выбить оккупантов из села Давыдов Брод, в котором они успели хорошо закрепиться.
В общей сложности ВСУ освободили 1170 квадратных километров территорий Украины в Херсонской области.
Советник Офиса президента Алексей Арестович позднее сообщил, что у россиян на правом берегу Днепра в Херсонской области заканчиваются запасы, что грозит в дальнейшем их разгромом.
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