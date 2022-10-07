Массовое дезертирство под Херсоном: 'элитные' войска Путина разбегаются с передовой

Среди десантников РФ - массовое дезертирство / russianarmya.ru

В захваченной российскими оккупантами Херсонской области массовое дезертирство среди военнослужащих РФ.

Бегут с фронта даже бойцы "элитных" Воздушно-десантных войск. Об этом идет речь в сообщении пропагандистов РФ.

Отмечается, что сообщения о бегстве оккупантов с фронта поступают от их родственников.

В частности, стало известно о дезертирстве бойцов 7-й десантно-штурмовой дивизии РФ.

Наступление ВСУ на юге

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.

Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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