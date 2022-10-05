В Херсоне подорвали отель с ФСБшниками: из здания вынесли как минимум семь трупов

Гостиницу "Нинель" в Херсоне посетила "бавовна" / Фото росСМИ

В ночь на 5 октября во временно оккупированном Херсоне прогремел взрыв в здании гостиницы "Нинель", в которой базировались сотрудники российского ФСБ. Гостиницу связывают с коллаборантом-гауляйтером Владимиром Сальдо.

По данным местных жителей, из здания на улице Белинского выносили трупы оккупантов. Об этом пишет журналист из Херсона Константин Рыженко.

"Нинель. Вынесли по меньшей мере 7 трупов. Это то, что зафиксировали наблюдатели. Там проживали ФСБшники, а само заведение имело особое отличие от Сальдо, и оно имело свою долю. Короче, гостишка огонь, всем русским рекомендую", – написал Рыженко.

Оккупационная "администрация" подтвердила прилет по отелю.

Гостиница Нинель в Херсоне после взрыва / Фото РосСМИ

РосСМИ пишут, что ВСУ "нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона". Кто именно там жил, они не уточняют.

Как сообщал Главред, вечером 29 августа украинские партизаны взорвали сотрудников ФСБ РФ в гостинице Цитадель во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. В это время российские силовики развлекались с женщинами легкого поведения. Некоторые из оккупантов спасались бегством буквально в "подштанниках".

В конце сентября в Мелитополе взорвался легковой автомобиль. Представители Сил сопротивления подорвали красный Ланос, в котором ездила предательница – директор фейкового департамента образования Елена Шапурова.

Другие новости: