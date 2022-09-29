Взрывчатку заложили в авто: в Мелитополе партизаны взорвали Ланос с предательницей

В Мелитополе взорвано авто с коллаборанткой Еленой Шапуровой / УНИАН/РИА Мелитополь

В Мелитополе Запорожской области, захваченном российскими оккупантами, прогремел сильный взрыв.

По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, взрыв произошел в жилом районе города возле промышленно-экономического колледжа.

"Громкий взрыв в жилом районе Мелитополя, возле промышленно-экономического колледжа", - написал он.

Федоров отметил, что по предварительным данным, взорвался легковой автомобиль.

Как уточняет местное издание РИА Мелитополь, в Мелитополе представители Сил сопротивления подорвали красный Ланос, в котором ездила предательница – директор фейкового департамента образования Елена Шапурова.

Взрывчатка была заложена в автомобиле.

"Коллаборантка жива, но побежала за памперсами", - добавил источник.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Бердянске Запорожской области, захваченном российскими оккупантами, уничтожен "заместитель главы ВГА по вопросам ЖКХ" Олег Бойко.

Вместе с Бойко также ликвидирована его жена Людмила, которая занималась подготовкой пророссийского "референдума".

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