'ФСБшники убегали в подштанниках': СМИ выяснили подробности взрыва в гостинице в Мелитополе

В Мелитополе прогремели два мощных взрыва / Фото УНИАН

Вечером, 29 августа, украинские партизаны взорвали сотрудников ФСБ РФ в гостинице Цитадель во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. В это время российские силовики развлекались с женщинами легкого поведения. Некоторые из оккупантов спасались бегством буквально в "подштанниках".

Как сообщает местное издание РИА-Мелитополь, в городе прогремели два взрыва.

"В момент первого взрыва (22:06) возле гостиницы Цитадель было припарковано 5-6 машин работников ФСБ. Оккупанты в панике, говорят, некоторые в "подштанниках" начали выбегать из здания и направились на южный выезд из города", - говорится в сообщении.

"Через некоторое время около того же логова разврата прогремел второй взрыв (22:27). Число жертв пока уточняется", – пишет издание.

По данным журналистов, "публичный дом" для ФСБшников организовал бывший полицейский Георгий "Жорик" Арутюнян. Ранее он работал сотрудником Департамента стратегических расследований Национальной полиции Запорожской области.

"Нынче тот, кто получал космическую зарплату от Украины, принимает российских оккупантов у себя, поставляя им местных фрилавщиц. Совладельцем этой "блатхаты" является еще один полицейский Денис Андреев", - пишет РИА Мелитополь.

Георгий Арутюнян и Денис Андреев / Фото РИА Мелитополь

Как сообщал Главред, 29 августа в Мелитополе произошли четыре мощных взрыва. Украинские воины могли попасть в системы локаторов российской армии. Сила взрывов была настолько большой, что у местных жителей, проживающих в северной части города, в домах вздрагивали стены.

В ночь на 28 августа в Запорожской области под оккупированным Мелитополем также прогремели взрывы. В воздух взлетел штаб оккупантов по подготовке к псевдореферендуму и вражеская военная база.

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