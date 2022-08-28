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Адская ночь для оккупантов: в Мелитополе взлетела на воздух военная база РФ

28 августа 2022, 11:19

В Мелитополе прошлой ночью гремели взрывы. Частично демилитаризована одна из крупнейших вражеских военных баз, расположенная на территории завода "Автоцветлит".

Взрыв
В Мелитополе прогремели взрывы / Фото УНИАН

Прошлой ночью в Запорожской области под оккупированным Мелитополем прогремели взрывы. В воздух взлетел штаб оккупантов по подготовке к псевдореферендуму и вражеская военная база.

"Сегодня у оккупантов была очередная адская ночь, четырежды они где-то не там курили. По предварительной информации, в селе Мирное, которое находится в 10 км от Мелитополя, разрушено учреждение, которое отвечало за подготовку "референдума", - сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Кроме того, в Мелитополе частично демилитаризована одна из крупнейших вражеских военных баз, расположенная на территории завода "Автоцветлит".

"Можно сказать абсолютно точно, что врагу на нашей территории некомфортно, его не ждут. И совсем скоро, мы рассчитываем, что будет жест доброй воли - уход из нашего временно оккупированного Мелитополя. Так как на протяжении трех недель каждый день у них что-то случается. По всей видимости, курить они разучились", - отметил Федоров.

Напомним, ночью 25 августа под временно оккупированным Мелитополем силы сопротивления подорвали штаб по подготовке к псевдореферендуму, который собираются проводить российские захватчики. В том же здании находился и пункт выдачи российских паспортов.

Как писал Главред, 27 августа жители временного оккупированного населенного пункта Михайловка (Запорожская область) сообщают, что коллаборант Андрей Рыжков ‒ глава так называемой "народной полиции" ‒ совершил самоубийство.

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