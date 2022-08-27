Под Мелитополем совершил самоубийство коллаборант-"начальник полиции" - СМИ

По неподтвержденным данным, коллаборант Андрей Рыжков, который был "главой отделения полиции" в оккупированной Михайловке, совершил суицид.
Жители временного оккупированного населенного пункта Михайловка (Запорожская область) сообщают, что коллаборант Андрей Рыжков ‒ глава так называемой "народной полиции" ‒ совершил самоубийство. Об этом сообщает местный портал "Риа-М".
"Сегодня стало известно, что Андрей Рыжков, временно исполняющий обязанности орковского отдела полиции в Михайловке был найден мертвым. Якобы мужчина повесился. Так ли это, или ему "помогли" на данный момент неизвестно. Кстати, повесился коллаборант именно в день похорон взорванного предателя Сушко. Видимо, понимал предатель-полицай, какую участь ему уготовали оккупанты за то, что помогал устанавливать взрывчатку под машиной отправившегося на концерт Кобзона гауляйтера ", ‒ говорят журналисты.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Запорожской области в результате подрыва автомобиля ликвидирован гауляйтер Михайловки Иван Сушко.
По предварительной информации, Сушко был ранен, в критическом состоянии его доставили в больницу, где он и скончался.
До того сообщалось о том, что во временно оккупированном русскими агрессорами городе Мариуполь (Донецкая область) неизвестные партизаны совершили попытку покушения на жизнь гауляйтера и прихвостня оккупантов Константина Иващенко.
Другие новости:
- Потеря сознания и кома: детали отравления херсонского гауляйтера Сальдо
- Кремль готовил замену Зеленскому: главным гауляйтером Украины должен был стать Смешко - СМИ
- Гауляйтер на Запорожье объявил о подготовке "референдума", но забыл о сроках