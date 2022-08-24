На Запорожье ликвидировали гауляйтера Ивана Сушко

Сушко был ранен, в критическом состоянии его доставили в больницу, где он и скончался.
В Запорожской области в результате подрыва автомобиля ликвидирован гауляйтер Михайловки Иван Сушко.
РосСМИ сообщают, что утром 24 августа во временно оккупированном поселке Михайловка в Запорожье взорвали автомобиль, в котором ехал "гауляйтер" Иван Сушко – он погиб.
По предварительной информации, Сушко был ранен, в критическом состоянии его доставили в больницу, где он и скончался.
Ранее мы сообщали, что во временно оккупированном русскими агрессорами городе Мариуполь (Донецкая область) неизвестные партизаны совершили попытку покушения на жизнь гауляйтера и прихвостня оккупантов Константина Иващенко.
Также сообщалось, что стали известны подробности покушения украинских партизан на гауляйтера Энергодара Запорожской области Андрея Шевчика. После подрыва он не уехали из города, однако оккупанты сняли с него охрану.
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