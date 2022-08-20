В Мариуполе неизвестные совершили покушение на гауляйтера Иващенко: случился мощный взрыв

В Мариуполе неизвестные совершили покушение на гауляйтера Иващенко: / скриншот из видео

Во временно оккупированном русскими агрессорами городе Мариуполь (Донецкая область) неизвестные партизаны совершили попытку покушения на жизнь гауляйтера и прихвостня оккупантов Константина Иващенко. Об этом сообщил русский телепропагандист Андрей Руденко

"Взрывное устройство было заложено на въезде в Мариупольский зоопарк, и сработал в момент подъезда чиновника. Константин Иващенко не пострадал. На месте подрыва работают саперы. Предположительно сработавшее СВУ было не одно", — написал он.

К слову, до того несколько покушений было совершено на коллаборантов-чиновников во временно оккупированной Херсонской области. В результате одного из них погиб замглавы "администрации" города Нова Каховка Виталий Гура.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские военные 4 раза мощно ударили по скоплению российских оккупантов в Баштанском и Бериславском районах. Врагу пришлось вернуться на исходные позиции с огромными потерями.

Также мы сообщали, что 11 августа, российские оккупанты нанесли восемь ударов вертолетами и четыре удара штурмовой авиацией в направлении позиций Вооруженных сил на Юге. Украинская армия сумела избежать потерь и нанесла ответные удары по врагу.

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