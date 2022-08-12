Взрыв в Энергодаре: стало известно о судьбе раненого гауляйтера Шевчика

Оккупанты после инцидента с подрывом назначили новых гауляйтеров, а Андрей Шевчик оказался ненужным для них.
Стали известны подробности покушения украинских партизан на гауляйтера Энергодара Запорожской области Андрея Шевчика.
После подрыва он не уехали из города, однако оккупанты сняли с него охрану, рассказал РБК-Украина городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
По сообщениям местных жителей, раненый коллаборнат сейчас находится в Энергодаре, уточнил он.
Он добавил, что оккупанты после инцидента с подрывом назначили новых гауляйтеров, а Шевчик оказался ненужным для них.
"То есть он сейчас как отработанный материал. Поэтому неизвестно, что он сейчас будет делать, потому что в Украине его тоже никто не ждет, предателей не любят ни в одном государстве", - объяснил мэр города.
Напомним, в Энергодаре Запорожской области украинские партизаны храбро выступают против оккупационной власти и захвата города врагом.
Они взорвали подъезд, в котором живет предатель и бывший депутат от ОПЗЖ Андрей Шевчик, незаконно объявивший себя "народным мэром" города.
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