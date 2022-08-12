Взрыв в Энергодаре: стало известно о судьбе раненого гауляйтера Шевчика

В Энергодаре взорвали гауляйтера Шевчика / Фото УНИАН

Стали известны подробности покушения украинских партизан на гауляйтера Энергодара Запорожской области Андрея Шевчика.

После подрыва он не уехали из города, однако оккупанты сняли с него охрану, рассказал РБК-Украина городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

По сообщениям местных жителей, раненый коллаборнат сейчас находится в Энергодаре, уточнил он.

Он добавил, что оккупанты после инцидента с подрывом назначили новых гауляйтеров, а Шевчик оказался ненужным для них.

"То есть он сейчас как отработанный материал. Поэтому неизвестно, что он сейчас будет делать, потому что в Украине его тоже никто не ждет, предателей не любят ни в одном государстве", - объяснил мэр города.

Напомним, в Энергодаре Запорожской области украинские партизаны храбро выступают против оккупационной власти и захвата города врагом.

Они взорвали подъезд, в котором живет предатель и бывший депутат от ОПЗЖ Андрей Шевчик, незаконно объявивший себя "народным мэром" города.

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