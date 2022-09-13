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ФСБ-шники и командиры армии РФ срочно вывозят свои семьи из Крыма и юга Украины – разведка

13 сентября 2022, 17:04

Оккупанты "высших чинов" вывозят своих родных втихаря, чтобы подчиненные не узнали.

Российские военные, вокзал
ФСБ-шники и командиры армии РФ срочно вывозят свои семьи из Крыма и юга Украины/ Reuters, Нацполиция Украины

Паника среди российских захватчиков и коллаборантов в оккупированном Крыму и на юге Украины растет. Из-за успешных действий ВСУ так называемая "власть" Крыма, сотрудники российской ФСБ и ряд командиров армии РФ срочно вывозят свои семьи на территорию страны-агрессора России.

И делают они это втихаря, чтобы подчиненные не узнали. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Несмотря на заверения населения в безопасности пребывания на полуострове, представители оккупационной администрации Крыма, сотрудники фсб и командиры ряда воинских частей в тайне от подчиненных пытаются продать свое жилье и срочно вывезти родственников с полуострова", – говорится в сообщении.

В то же время оккупанты запретили заключать сделки по купле-продаже жилья. Также они установили ограничения на передвижение по Крымскому мосту и всеми способами пытаются закрыть доступ к информации о контрнаступлении Вооруженных сил Украины.

Освобождение Крыма

Советник главы ОП Михаил Подоляк ранее рассказывал, что в аннексированный Россией Крым возвращаются протестные настроения. Кроме того, многие украинцы, которые вынужденно находятся в оккупации, начинают предоставлять информацию украинским властям. Он подчеркнул, что Крым будет ключевым элементом деблокады украинских территорий, так как РФ превратила полуостров в военную базу, с которой оккупантам идет военная техника.

Также ранее генерал-лейтенант Игорь Романенко отмечал, что освобождение временно оккупированного Крымского полуострова будет зависеть от того, насколько энергично и массированно Запад будет предоставлять нам помощь. Он подчеркнул, что рано или поздно Украина вернет себе Крым.

Генерал-лейтенант Романенко также подчеркнул, что в РФ сейчас недостаточно сил, чтобы удержать Крым. Сейчас практически все военные силы РФ проходят через Крым транзитом и их бросают на юг и восток Украины. На самом оккупированном Россией полуострове силы оккупантов не задерживаются.

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