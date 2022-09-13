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Почему ПВО Железный купол не подходит Украине: спикер ВС ВСУ объяснил ситуацию

13 сентября 2022, 16:01

Израиль использует Железный купол для защиты от террористов, которые наносят удары по объектам, используя реактивные системы залпового огня, сказал Юрий Игнат.

Железный купол
Железный купол мог бы прикрыть в Украине только отдельные локальные объекты - Игнат / Reuters

Система противовоздушной обороны Израиля Железный купол более эффективна в случае ее использования для отражения террористических ракетных атак. Украина могла бы использовать такие комплексы для защиты локальных объектов. Однако для закрытия неба нам нужны более глобальные системы. Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

В интервью Главреду он рассказал о том, что израильское государство использует ПВО Железный купол, в основном, для защиты от террористов. Боевики могут атаковать локально и используют реактивные системы залпового огня (РСЗО).

"Железный купол Израиль сделал для того, чтобы защититься от террористов, от их систем залпового огня. Их визави атакуют Израиль даже одиночными ракетами. Можно было видеть, как на машинах была размещена только одна ракета. Но бывает и установка с пакетом Градов", - отметил Игнат.

По его словам, Железный Купол охватывает практически весь Израиль и позволяет уничтожать ракеты, которые пускает РСЗО. Однако в Украине совсем другая ситуация, и таким ПВО можно было бы прикрыть только определенные важные объекты. Киеву нужны более глобальные вещи для защиты своего государства.

"Система Железный купол, которая есть в Израиле, очень контактная, охватывает фактически всю страну. И израильтяне таким образом уничтожают ракеты, которые летят из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Нам она была бы полезной, возможно, для защиты каких-то локальных объектов, таких как атомные электростанции. Но это очень дорогая вещь – у нас очень большая страна. Нам нужны более глобальные вещи для защиты. А Израиль их использует фактически от террористических атак", - подчеркнул Юрий Игнат.

Железный купол для Украины

В июне агентство AP сообщало, что посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук обратился к Тель-Авиву с просьбой продать Киеву ПВО Железный купол. Система предназначена для перехвата ракет малой дальности. Также она может уничтожать самолеты и беспилотники на высоте до 10 километров.

Министр обороны Алексей Резников говорил, что Украине не подходит система Железный купол. По его словам, комплексы неплохо защищают небо, но не рассчитаны на отражение ударов крылатыми и баллистическими ракетами.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Украина может сама создать систему противовоздушной обороны, которая была бы эффективной для защиты украинского неба от вражеских ракет.

По его словам, в КБ Луч неоднократно заявляли, что они готовы к созданию системы ПВО на базе ракеты Нептун.

Другие новости:

ВСУ Израиль Воздушные Силы Железный купол
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