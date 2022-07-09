Украине не подходит система ПРО Железный купол: Резников назвал причину

Железный купол не подходит для Украины / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о том, что Украине не подходит система ПРО Железный купол по типу израильской.

Как подчеркнул он в ходе выступления на платформе Forbes, система Железный купол не рассчитана на крылатые и баллистические ракеты.

"Мы все знаем пример Израиля, достаточно неплохо защищающего небо. Все мы знаем название "Железный купол", но даже он не защищает на 100 процентов. Более того, я был в Израиле, общался с их производителями, государственными предприятиями. "Железный купол" сделан против медленных на низких высотах с легким поражением ракет, сделанных по существу в гаражах. От крылатых и баллистических ракет "Железный купол" не защищает", - подчеркнул министр.

Вместе с тем он уверен, чт Украине необходимо развивать собственную систему ПВО или получать соответствующее вооружение от западных партнеров.

"Вражеские самолеты в нашем небе уже не летают, потому что боятся и знают, что мы их сбиваем. Они используют старые ракеты Х-22, Х-55 и другие. Агрессор стреляет ими с территории России, с территории Беларуси, из акватории Черного и даже Каспийского морей, из временно оккупированного украинского Крыма", - добавил Резников.

Поставки современных ПВО Запада Украине

Президент Владимир Зеленский 27 июня в ходе выступления на саммите Большой семерки выразил надежду на завершение войны России против Украины до зимы текущего года. Он попросил мировые государства поставить Киеву средства ПВО.

Президент США Джо Байден 30 июня заявил, что Украине будет предоставлена военная помощь на сумму 800 миллионов долларов. Помимо артиллерии, боеприпасов для РСЗО HIMARS и дополнительных единиц HIMARS, Киев должен получить современные системы противовоздушной обороны.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подтвердил информацию, согласно которой Украине предоставят новую военную помощь. Речь идет, в том числе, о средствах противовоздушной обороны NASAMS. Киев получит две такие системы.

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