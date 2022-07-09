УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украине не подходит система ПРО Железный купол: Резников назвал причину

9 июля 2022, 21:37

Украине необходимо развивать собственную систему ПВО или получать соответствующее вооружение от западных партнеров.

Железный купол
Железный купол не подходит для Украины / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о том, что Украине не подходит система ПРО Железный купол по типу израильской.

Как подчеркнул он в ходе выступления на платформе Forbes, система Железный купол не рассчитана на крылатые и баллистические ракеты.

"Мы все знаем пример Израиля, достаточно неплохо защищающего небо. Все мы знаем название "Железный купол", но даже он не защищает на 100 процентов. Более того, я был в Израиле, общался с их производителями, государственными предприятиями. "Железный купол" сделан против медленных на низких высотах с легким поражением ракет, сделанных по существу в гаражах. От крылатых и баллистических ракет "Железный купол" не защищает", - подчеркнул министр.

Вместе с тем он уверен, чт Украине необходимо развивать собственную систему ПВО или получать соответствующее вооружение от западных партнеров.

"Вражеские самолеты в нашем небе уже не летают, потому что боятся и знают, что мы их сбиваем. Они используют старые ракеты Х-22, Х-55 и другие. Агрессор стреляет ими с территории России, с территории Беларуси, из акватории Черного и даже Каспийского морей, из временно оккупированного украинского Крыма", - добавил Резников.

Поставки современных ПВО Запада Украине

Президент Владимир Зеленский 27 июня в ходе выступления на саммите Большой семерки выразил надежду на завершение войны России против Украины до зимы текущего года. Он попросил мировые государства поставить Киеву средства ПВО.

Президент США Джо Байден 30 июня заявил, что Украине будет предоставлена военная помощь на сумму 800 миллионов долларов. Помимо артиллерии, боеприпасов для РСЗО HIMARS и дополнительных единиц HIMARS, Киев должен получить современные системы противовоздушной обороны.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подтвердил информацию, согласно которой Украине предоставят новую военную помощь. Речь идет, в том числе, о средствах противовоздушной обороны NASAMS. Киев получит две такие системы.

Читайте еще:

ПВО Алексей Резников
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:37

Украине не подходит система ПРО Железный купол: Резников назвал причину

21:20

Приметы на 10 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

21:10

Набирают солдат на войну: Россия коварно проводит "тихую мобилизацию" - СНБОВидео

20:59

"Прошили" борт: в Севастополь доставили подбитый ВСУ у Змеиного катер РФВидео

20:44

Четыре HIMARS уничтожают больше врагов, чем обычные пушки - РезниковВидео

Реклама
20:41

"Прилеты" в пригороде: в Кривом Роге раздаются мощные взрывыВидео

20:02

Тука рассказал, изменилась ли у России стратегия войны после 24 февраляВидео

19:58

Вице-президент Федерации фигурного катания зашкварился выступлением на шоу жены Пескова

19:57

ВСУ подходят: жителей Херсонщины призвали подготовить укрытия, чтобы пережить бои с оккупантамиВидео

19:36

Германия придумала, как ускорить поставки зениток Gepard в Украину - Spiegel

19:21

Штурм РФ нарвался на плотный огонь ВСУ: оккупанты отступили с потерямиВидео

19:20

"Не выходит шутить": Полякова и Ефросинина признались, почему не переходят на украинский языкВидео

19:10

Польза и вред капусты: кому нельзя ее есть, а некоторым она поможет как лекарствоВидео

19:02

Ядерный пшик Путина: почему может оказаться, что у России нет второго ядерного потенциала мирамнение

18:50

День рыбака 2022 – поздравления с огоньком, картинки и открытки любителям и профессионалам

18:30

Генерал рассказал, когда Украина может нанести удар по Крымскому мостуВидео

18:27

В ФРГ дали тревожный прогноз: война в Украине может затянуться надолгоВидео

18:09

Мельника уволили с должности посла Украины в Германии

17:57

Выжигает позиции врага: в ВСУ рассказали, как HIMARS разносят арсеналы РФ на фронтеВидео

17:47

Движется в сторону украинской границы: в Беларуси заметили технику РФ с флагом СССРВидео

Реклама
17:32

США дадут Украине $368 миллионов из-за войны с РФ: на что пойдет помощьВидео

17:24

Взрывы в Мариуполе: оккупанты подорвались на взрывчатке, которую установили ВСУ, есть погибшиеВидео

16:59

ВСУ уничтожили две вражеские ДРГ на Донбассе: убиты 13 оккупантов, есть пленныеВидео

16:56

"Чуть столб лабутенами не снесла": Волочкова растянулась в пьяном шпагате

16:42

Россия запустит ядерную бомбу, если с Крымским мостом что-то случится - ТукаВидео

16:39

Невероятная польза баклажанов: кому этот плод категорически нельзя есть

16:29

РФ ударила по Кривому Рогу ракетами Торнадо-С: есть погибшие и раненыеВидео

16:12

Будут бомбардировки: астролог назвал 5 "адских" городов, на которые скоро упадет "ракетный дождь"Видео

15:59

"У Путина нет выхода": генерал объяснил, почему Украина вернет Крым и ДонбассВидео

15:58

"Проламывали оборону ВСУ": генерал раскрыл новую тактику РФ в УкраинеВидео

15:39

Груз 200 для Кабардино-Балкарии: ВСУ уничтожили троих оккупантов РФВидео

15:32

Сдал с потрохами: пропагандист Машков подставил российских оккупантов на Донбассе

14:59

Оккупантов "покрошили" с дрона: пограничники ударили по вражеским позициямВидео

14:28

Угроза ядерного удара РФ: у Зеленского объяснили путинскую пропагандуВидео

14:06

Бойцы "с пляжа" не нужны ВСУ: военный психолог объяснил, что делать, когда вручили повесткуВидео

13:57

"Россия будет отвечать": Ляшко рассказал о жутких последствиях войны для украинской медициныВидео

13:43

Как идет освобождение Херсона: появились официальные данные и картаВидео

13:36

Путину отчитались о потерях армии РФ в Украине: двухсотых уже больше 50 тысяч - СМИВидео

13:19

"Пора проснуться от пропаганды": популярный в России певец заступился за Украину

13:13

Путин внезапно "прозрел": он признал влияние санкций на РФ и отчитал чиновников "за равнодушие"Видео

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 10 июля 2022: Девам – деньги, Стрельцам – потери, Рыбам – знак высших силВидео

12:59

Как адаптироваться к жизни во время войны: простые советы психологаВидео

12:59

"Другого сценария нет": эксперт рассказал, чего ждать от РФ после возможного захвата ДонбассаВидео

12:29

Чернобаевка-26: возле Херсона пылают и детонируют склады боеприпасов оккупантовВидео

12:09

Украинец скончался, увидев погибшего на войне сына: детали трагедии на ВолыниВидео

12:00

С ума сойти: беременная Тодоренко раскрыла тайну будущего ребенка

11:58

В Украине не будет затяжной войны: ВСУ полностью освободят территории максимум за 5 лет - ТукаВидео

11:55

Кого не пустят в отпуск в Украине из-за войны – перечень сферВидео

11:37

Невероятно вкусное варенье на зиму из 3 самых полезных ягод лета: быстрый рецептВидео

11:22

"Это самое страшное": детский психолог рассказала, как помочь ребенку пережить войнуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять