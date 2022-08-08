"У нас есть все возможности создать Железный купол": Жданов рассказал, как защитить небо Украины

Олег Жданов, железный купол / скриншот

В Украине реально создать систему "Железный купол", которая будет очень эффективной в защите против вражеских ракет.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала FreeDom, пишет "ТСН".

"Я думаю, что у нас есть все возможности создать "Железный купол". У нас, кстати, огромная школа, одна из лучших была в Советском Союзе, и мы ее сохранили, по радиолокационным станциям, это первое, и второе – наши конструкторские бюро показывают, что они в состоянии практически с нуля построить любой ракетный комплекс, и это не проблема, сделать противоракетный комплекс", — сказал эксперт.

Жданов также сообщил, что КБ "Луч" именно об этом и заявляло, что они готовы создать систему ПВО на базе ракеты "Нептун".

"У нас огромный потенциал, и мы можем это сделать", – резюмировал он.

По словам эксперта, точность ракет не имеет никакого отношения к их сбиванию.

"Железный купол" создавался, во первых, под реактивные снаряды, которыми "Хамас", "Хезболла", "Исламский джихад" и другие террористические организации обстреливали из самодельных пусковых установок и реактивными снарядами территорию Израиля. И под это создавался "Железный купол". Смысл "Железного купола" в том, что он сбивает эти цели с очень высокой степенью эффективности. А скорость полета цели для "Железного купола" не имеет значения, главное, чтобы она попадала в зону поражения этой системы. Это от 4 до 70 км по дальности и до 4 км в высоту. Как пример противоракетный обороны объекта – "Железный купол", на мой взгляд, довольно эффективная вещь. Но если строить систему обороны в масштабах страны, а у нас с вами самая большая страна в Европе, то может быть объектовые комплексы можно будет производить на самом последнем этапе, главное – закрыть небо от основной массы ракет, которые летят со стороны нашего противника", – рассказал Жданов.

Напомним, ранее представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что защитить от обстрелов Харьков и Николаев ПВО не сможет. По его представителя ВС ВСУ, вражескую артиллерию и РСЗО необходимо уничтожать на земле.

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