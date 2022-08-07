ПВО не поможет: в ВС объяснили, почему не могут защитить Харьков и Николаев от обстрелов

Вражеская артиллерия бьет по украинским городам / twitter.com/dubovoyslavyans

Российские оккупанты практически ежедневно обстреливают украинские прифронтовые города из РСЗО и артиллерии, сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Как пояснил он в эфире ТРК Киев, защитить от обстрелов из такого вооружения ПВО не сможет. По его представителя ВС ВСУ, вражескую артиллерию и РСЗО необходимо уничтожать на земле.

"Прифронтовые города (Харьков, Днепр, Николаев, Запорожье) страдают прежде всего из-за реактивной и ствольной артиллерии. Из-за нее также включается сигнал воздушной тревоги, если есть сведения об обстреле с территории, подконтрольной российским войскам, именно "Градами", "Смерчами", "Ураганами". Люди это тоже воспринимают как ракетный обстрел, хотя это обстрел реактивной артиллерией, против которой, к сожалению ПВО – бессильна", — подчеркнул спикер командования Воздушных сил.

Он уточнил, что комплексы ПВО предназначены совсем для других целей и не способны защитить от артснарядов.

Игнат добавил, что необходимо ликвидировать вражеское вооружение, из которого ведется обстрел украинских городов.

Война в Украине

В Генштабе Вооруженных сил Украины ранее заявили, что Россия отправляет свои войска к северо-восточным районам Херсонской области. Враг перебрасывает туда большое количество военной техники и оружия. В украинском командовании полагают, что захватчики могут пойти в наступление в глубину территории, чтобы попробовать перевести ВСУ в оборону.

Продолжаются бои на Донбассе. Оккупанты сконцентрировали свои усилия в районах Бахмута и Авдеевки. Захватчики пытаются создать условия для захвата Соледара с Бахмутом с целью оттеснения армии Украины от западной окраины Донецка.

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