Инфраструктуру в Крыму есть кому уничтожать: Подоляк рассказал о смене настроений на полуострове

Крым - это военная база и является опорой для остаточного сопротивления российской армии / Фото УНИАН

В аннексированный Россией Крым возвращаются протестные настроения. Кроме того, многие украинцы, которые вынужденно находятся в оккупации, начинают предоставлять информацию украинским властям. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

"Мы не будем называть источники, потому что понимаем, что люди все равно находятся в опасности, потому что в России работает только две структуры – Росгвардия, умеющая избивать женщин, детей и пожилых людей, и ФСБ, которая бегает по квартирам и ищет людей, которые предоставляют информацию для Украины", - рассказал он.

По словам Подоляка, крымчане понимают, что на полуостров возвращается свобода и демократия.

"Эти люди уже начинают немного предоставлять информацию – ее достаточно много. Не вся информация верифицируется, потому что достаточно сложно это осуществить. Но информация очень существенно помогает нам оценить масштаб того, что сегодня хранится в Крыму", - сказал советник главы ОП.

С военной точки зрения Крым - это военная база и является опорой для остаточного сопротивления российской армии, добавил Подоляк.

"Крым – это будет ключевой элемент деблокады наших территорий. То есть нужно будет уничтожать путем диверсионной и партизанской работы, а там есть кому этим заниматься. Уничтожать эту всю находящуюся там инфраструктуру – чтобы не было дополнительной военной способности российской армии. Оттуда идут определенные резервы, оттуда идет военная техника, и это все нужно уничтожать", - резюмировал советник Офиса президента.

Как сообщал Главред, на днях советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что жителям Крыма необходимо готовиться к деоккупации полуострова. Он призвал граждан уже сейчас начинать запасаться водой и обустраивать укрытия.

Освобождение Крыма от российских оккупантов

Президент Владимир Зеленский на саммите Крымской платформы 23 августа допустил возвращение оккупированного Крыма в состав Украины военным путем. По словам гаранта, Киев вернет полуостров любыми средствами, которые государство сочтет правильными. Украина не будет обсуждать способы деоккупации АР с другими странами.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина готова провести демилитаризацию Крыма. Как уточнил глава правительства, военные базы России на захваченном полуострове – легальные цели для ВСУ. Альтернативный вариант для оккупантов – покинуть Крымский полуостров в добровольном порядке.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, который пытается организовать прямые переговоры Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным, впервые выступил на Крымской платформе. Он подчеркнул, что Анкара не признает оккупации Россией украинских территорий и призвал вернуть Крым Украине.

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