"Обустраивайте укрытия и запасайтесь водой": Подоляк призвал крымчан готовиться к деоккупации

Крымчан призвали готовиться к деоккупации / Коллаж фото УНИАН, Офис президента Украины

Жителям Крыма необходимо готовиться к деоккупации полуострова. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он призвал граждан уже сейчас начинать запасаться водой и обустраивать укрытия.

"Просим жителей оккупированных территорий, включая полуостров Крым, следить за объявлениями органов власти по соблюдению рекомендаций во время мероприятий по деоккупации. В частности, уже сейчас обустроить укрытие, запастись достаточным количеством воды и зарядить повербанки. Все будет Украина", - написал Подоляк.

Подоляк призвал крымчан готовиться к деоккупации / Скриншот

Возвращение Крыма в Украину

Президент Владимир Зеленский на саммите Крымской платформы 23 августа допустил возвращение оккупированного Крыма в состав Украины военным путем. По словам гаранта, Киев вернет полуостров любыми средствами, которые государство сочтет правильными. Украина не будет обсуждать способы деоккупации АР с другими странами.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина готова провести демилитаризацию Крыма. Как уточнил глава правительства, военные базы России на захваченном полуострове – легальные цели для ВСУ. Альтернативный вариант для оккупантов – покинуть Крымский полуостров в добровольном порядке.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, который пытается организовать прямые переговоры Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным, впервые выступил на Крымской платформе. Он подчеркнул, что Анкара не признает оккупации Россией украинских территорий и призвал вернуть Крым Украине.

Другие новости: