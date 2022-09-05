"Маршрут не знал даже машинист": стало известно, как именно проходила эвакуация Кабмина 24 февраля

Как из Киева эвакуировали правительство 24 февраля / Фото kmu.gov.ua

В день, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, 24 февраля, было принято решение об эвакуации украинского правительства на запад страны. Часть министров должна была остаться в Киеве. Об этом сообщает Украинская правда.

В столице обязательно должны были остаться министры внутренних дел, здравоохранения, инфраструктуры, энергетики и обороны. Большую часть правительства начали готовить к эвакуации.

Ответственным за вывоз людей стал министр развития громад и территорий Алексей Чернышев. Именно он организовывал вывоз чиновников, их семей и документацию.

Для эвакуации были выделены два поезда, которые уезжали с Центрального столичного вокзала - в 14:00 и в 16:00. Чернышев сообщил об эвакуации правительства главам сразу нескольких ОГА.

Стоит отметить, что до последнего момента никто не знал, куда едет поезд. Секретом это было даже для самого машиниста. Он кусками получал информацию о маршруте.

"Им открывали маршрут короткой гонкой, просто говоря, что "сейчас – на такую-то станцию". Чернышев по ходу добавил какие-то повороты на маршруте, чтобы их точно никто не выследил. Наконец, первый поезд так долго петлял, что его успел догнать второй эвакуационный состав", - говорится в сообщении.

Поезда, в которых из охраны был только мужчина с пистолетом, доехал до Ивано-Франковска.

Напомним, президент США Джо Байден накануне полномасштабного вторжения РФ попрощался со всей Украиной. Встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и Байдена состоялась в траурной атмосфере.

Уже 24 февраля ближайший соратник Путина Дмитрий Козак звонил руководителю Офиса президента Андрею Ермаку и требовал сдаться. Ермак в свою очередь обругал Козака и бросил трубку.

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