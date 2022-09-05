Байден 23 февраля попрощался со всей Украиной: 'говорил с Кулебой, как с онкобольным ребенком'

Байден 23 февраля попрощался со всей Украиной / коллаж фото Reuters, УНИАН

Президент США Джо Байден накануне полномасштабного вторжения РФ попрощался со всей Украиной. Встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и Байдена состоялась в траурной атмосфере. Об этом сообщает Украинская правда.

"Ситуация вокруг Украины была настолько напряженной, что в Белом доме решили еще больше подчеркнуть свою поддержку Украины, принять Кулебу в личном кабинете Байдена и даже сделать на эту встречу фотоотчет. Единственным, чего нельзя разглядеть на фотографиях Белого дома, была тревожная, чтобы не сказать траурная атмосфера этой встречи", - говорится в сообщении.

В тот день Байден начал расспрашивать Кулебу о ситуации в Украине, что-то советовал и говорил о поддержке.

"Тон его разговора смахивал скорее на прощание с онкобольным ребенком, чем на ободрение союзника накануне решающей битвы. В лице Кулебы в тот день Байден прощался со всей Украиной", - добавили в издании.

Военная помощь Украине

Напомним, 24 августа президент США Джо Байден утвердил крупнейший пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составляет почти 3 млрд долларов.

В рамках нового пакета помощи украинским военным передадут современные системы ПВО и новые разведывательные БПЛА.

США выделяют новый пакет военной помощи Украине в размере 1 млрд долларов. Как сообщает Белый дом, американский президент Джо Байден лично рассказал об этом украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

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