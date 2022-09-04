ВСУ прорвали оборону РФ: оккупанты истерят из-за катастрофы на Херсонщине

Пленные российские оккупанты / Андрей Билецкий

Находящиеся в Херсонской области российские оккупанты подтверждают, что бойцы Вооруженных сил Украины прорвали их линию обороны.

Захватчики жалуются на непрекращающиеся атаки украинских военных. Соответствующий перехват публикует Главное управление разведки Минобороны.

Судя по нему, оккупант находился в Ольгино, близ Новой Каховки, где после приближения ВСУ началась паника.

"Связи нет, у нас здесь прорыв был. Ты посмотри новости по телевизору, что тут происходит. Здесь (нецензурно, - ред.)", - жалуется оккупант.

"Раздолбали вчера, с позавчерашнего дня, как начали пихать нас. Два дня долбали...", – добавил оккупант РФ.

Напомним, в воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области.

Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.

Бойцы бригады имени Ивана Богуна опубликовали соответствующее фото из освобожденного Высокополья.

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