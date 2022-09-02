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США выделят Украине колоссальную сумму денег: Байден обратится к Конгрессу

2 сентября 2022, 20:37

Запрос на экстренное финансирование будет включать 2 млрд долларов для устранения последствий вторжения России в Украину.

Украина Байден
Байден / Коллаж Reuters, УНИАН

Президент США Джо Байден в ближайшее время попросит Конгресс выделить Украине еще 11,7 млрд долларов для военной и бюджетной помощи.

Как сообщает Reuters, Байден намерен запросить экстренное финансирование в размере 11,7 млрд долларов.

"Средства будут направлены на предоставление военной, а также финансовой помощи для поддержки Украины", - говорится в сообщении.

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Кроме того, запрос на экстренное финансирование будет включать 2 млрд долларов для устранения последствий вторжения России в Украину, что сказалось на поставках энергоносителей в США.

Еще 22,4 млрд долларов должны выделить на борьбу с COVID-19 в преддверии потенциального всплеска заболеваемости этой осенью.

Военная помощь Украине

Напомним, 24 августа президент США Джо Байден утвердил крупнейший пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составляет почти 3 млрд долларов.

В рамках нового пакета помощи украинским военным передадут современные системы ПВО и новые разведывательные БПЛА.

США выделяют новый пакет военной помощи Украине в размере 1 млрд долларов. Как сообщает Белый дом, американский президент Джо Байден лично рассказал об этом украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

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