"Это не Диснейленд": Зеленский требует визовые санкции для всех россиян

Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восьмой пакет санкций ЕС должен включать визовые ограничения в отношении граждан России, ведь те, кто поддерживают войну против Украины, не должны путешествовать по Европе ради развлечений.

В разговоре с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен Зеленский заявил, что в восьмом санкционном пакете должны быть предусмотрены общеевропейские визовые решения в отношении россиян - такие, чтобы никто из причастных к войне против Украины не мог пользоваться европейским гостеприимством.

"Если граждане России поддерживают террор против Украины, против всей Европы, если они молча наблюдают за геноцидом в Украине, то они не должны иметь возможность использовать Европу для развлечений и веселья. Это важная моральная вещь. Европа - это территория ценностей, а не "Диснейленд" для сторонников террора. И визовые ограничения точно это продемонстрируют. Свободный мир должен побудить россиян к действиям, к действиям против тех, кто начал эту войну", - сказал Зеленский.

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Запрет выдачи виз россиянам

Отметим, что в Польше поддерживают дальнейшее введение санкции против государства-оккупанта и работают над тем, чтобы разработать механизм, позволяющий прекратить выдачу виз россиянам.

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик подчеркнул, что в Европейском союзе есть большие страны, которые выступают против того, чтобы россиянам перестали выдавать визы. В частности, это – Германия, Франция и Нидерланды.

Вавжик подчеркнул, что поэтому Польша самостоятельно работает над тем, чтобы ограничить выдачу шенгенских виз россиянам.

Напомним, ранее в интервью The Washington Post президент Владимир Зеленский призвал Запад запретить въезд всем российским путешественникам. Президент выразил мнение, что санкции, которые уже наложены на Россию, являются "слабыми" по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.

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