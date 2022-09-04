"Поубиваем всех": у Зеленского раскрыли сценарий освобождения Украины от оккупантов РФ

Алексей Арестович рассказал о подготовке освобождения Херсона / Telegram Ермак, Суспільне

Вооруженные силы Украины уже получили от США оружие, необходимое для освобождения Херсона, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

Эти технику и оружие еще не замечали на фронте, но уже можно говорить о том, что такая помощь получена, подчеркнул он в эфире Фейгин.Live.

Советник главы ОП призвал украинцев верить в ВСУ и неминуемость освобождения захваченных РФ территорий Украины.

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"Здесь нужно сочетание бычьего упрямства в стиле "мы обязательно пропашем эту борозду, мы свое возьмем", как бы на нас не воздействовали. Одновременно с этим волевой настрой на победу у нас требуется. Как бы нас не лупили, не стреляли, не били, мы все равно догоним, перегнем и пропашем, и поставим наш флаг над Херсоном. А потом над всеми оставшимися территориями. Референдумы - не референдумы, ядерное оружие - не ядерное... Медленно поубиваем всех и вся и вынесем отсюда. Это вопрос решенный", - добавил Арестович.

Напомним, в воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области.

Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.

Бойцы бригады имени Ивана Богуна опубликовали соответствующее фото из освобожденного Высокополья.

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