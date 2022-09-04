Комбриг ранен, начальник артиллерии погиб: ВСУ уничтожили командный пункт бригады РФ

Нанесен удар по 34-й отдельной мотострелковой бригаде 49-й общевойсковой армии РФ.
В результате точного удара бойцов Вооруженных сил Украины стало известно о новых потерях среди старших офицеров оккупационных войск РФ.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Роман Цимбалюк.
По его данным, в результате артиллерийского удара ВС Украины был уничтожен командный пункт 34 отдельной мотострелковой бригады (горной) (в/ч 01485, Зеленчукская) 49 общевойсковой армии Южного военного округа.
При этом командир бригады получил ранение, а начальник артиллерии бригады был уничтожен, уточнил Цимбалюк.
Подтверждены потери среди руководящего состава бригады:
- командир бригады – ранен (легкое ранение);
- начальник артиллерии бригады – погиб;
- заместитель командира бригады по вооружению – ранен (оторвало ногу).
Напомним, в воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области.
Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.
Бойцы бригады имени Ивана Богуна опубликовали соответствующее фото из освобожденного Высокополья.
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