Комбриг ранен, начальник артиллерии погиб: ВСУ уничтожили командный пункт бригады РФ

ВСУ нанесли удар по командному пункту бригады оккупантов РФ / Фото УНИАН

В результате точного удара бойцов Вооруженных сил Украины стало известно о новых потерях среди старших офицеров оккупационных войск РФ.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Роман Цимбалюк.

По его данным, в результате артиллерийского удара ВС Украины был уничтожен командный пункт 34 отдельной мотострелковой бригады (горной) (в/ч 01485, Зеленчукская) 49 общевойсковой армии Южного военного округа.

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При этом командир бригады получил ранение, а начальник артиллерии бригады был уничтожен, уточнил Цимбалюк.

Подтверждены потери среди руководящего состава бригады:

командир бригады – ранен (легкое ранение);

начальник артиллерии бригады – погиб;

заместитель командира бригады по вооружению – ранен (оторвало ногу).

Напомним, в воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области.

Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.

Бойцы бригады имени Ивана Богуна опубликовали соответствующее фото из освобожденного Высокополья.

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