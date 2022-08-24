24 февраля Кремль звонил в Киев и требовал сдаться: Ермак выругался и положил трубку - WP

Алексей Резников передавал для Шойгу, что готов принять лишь капитуляцию со стороны РФ.
В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля, Кремль звонил в Киев и требовал сдаться. При чем делал это ближайший соратник Путина Дмитрий Козак, который родился в Украине. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает The Washington Post.
Козак пытался убедить Ермака в том, что украинцам якобы "пришло время сдаться". Тогда Ермак обругал его и положил трубку.
Также сообщается, что 22 февраля министр обороны Беларуси Виктор Хренин убеждал Алексея Резникова в том, что наступления с территории Беларуси не будет. Он даже дал "слово офицера".
Уже 26 февраля белорус вновь позвонил украинскому министру обороны и передал послание главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. "Дрожащим голосом" он сообщил, что РФ требует от Украины "подписания акта о капитуляции" и обещает, что якобы после этого РФ "прекратит вторжение".
"Я готов принять капитуляцию со стороны России", — ответил Резников.
Переговоры Украины и России
27 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова к возобновлению переговоров с Россией, когда Киев снова сможет действовать с позиции силы. Время для диалога с Москвой еще не пришло.
3 июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятность переговоров между Украиной и Россией. Он перечислил условия для начала переговоров между Киевом и Москвой.
"Немедленное прекращение огня. Вывод z-войск из Украины. Возвращение похищенных граждан. Выдача военных преступников. Механизм репараций. Признание суверенных прав Украины", — озвучил список Подоляк.
Российский политик и общественный деятель Леонид Волков считает, что президент страны-агрессора Владимир Путин вероятно начнет новый этап "спецоперации" в Украине. Это будет принуждение к перемирию, которое позволит оформить аннексию, даст паузу в несколько лет для подготовки следующего этапа войны.
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