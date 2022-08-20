Армия Украины освободит Крым и Донбасс в случае полной капитуляции войск России – Бадрак

У ВСУ может появиться возможность военного освобождения Крыма и Донбасса, но вопрос могут решить и политическим путем – эксперт / Коллаж УНИАН

На данный момент риторика об освобождении оккупированного Россией Крыма является больше психологическим ударом, а не сценарием, связанным с реальным положением вещей. Украина сможет освободить и полуостров, и захваченный Донбасс силовым путем, если удастся добиться капитуляции российской армии. При других обстоятельствах Киев вряд ли пойдет на такой шаг – будут работать политические механизмы. Об этом заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак.

В интервью Главреду он рассказал о том, что пока разговоры о силовым сценарии освобождения Крыма можно рассматривать в качестве психологического удара по противнику. Вряд ли сейчас можно рассуждать о реальности такого варианта развития событий.

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"Когда мы говорим о Крыме, я исхожу из реалий. Слова генерала Марченко о том, что мы освободим Крым военным, силовым путем, – это, безусловно, хорошо. Но это, скорее, психологический аспект и удар по врагу, а не реалистический сценарий. По крайней мере, сегодня", - отметил эксперт.

Однако, по его словам, если удастся добиться капитуляции армии РФ, возможность освобождения Крыма и Донбасса военным путем действительно может появиться. В случае постепенного развития событий, скорее всего, Киев не пойдет на такой шаг и будут работать политические механизмы.

"Если будет деградация и капитуляция российской армии, тогда это возможно. Если это будет просто движение, шаг за шагом, то, думаю, украинское военно-политическое руководство на такой вариант не пойдет. В таком случае дальше будут включаться какие-то политические механизмы и решения", - подчеркнул Валентин Бадрак.

Ситуация в оккупированном Крыму

Американское издание Politico ранее опубликовало материал, в котором речь шла о том, что представитель администрации президента США Джо Байдена отметил согласие Вашингтона на применение Украиной западного оружия по военным объектам в Крыму. Как уточнили в Белом доме, оккупированный полуостров принадлежит украинскому государству.

18 августа в Крыму прозвучали взрывы. Жители Керчи в социальных сетях публиковали видео, вероятно, пролетов ракет. Позже сообщалось о взрывах на аэродроме Бельбек в Севастополе.

19 августа на оккупированном Крымском полуострове снова произошли взрывы. Местные жители сообщили, что в районе Евпатории прозвучало не менее двух взрывов. Также сообщалось о взрывах и в Севастополе.

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