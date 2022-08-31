'Бавовна' в Крыму: оккупанты начали прятать боеприпасы и оружие на свинофермах - член Меджлиса

Российские оккупанты прячут оружие и боеприпасы на свинофермах / Коллаж фото УНИАН

Российские оккупанты в Крыму прячут свое оружие и боеприпасы на складах с углем и свинофермах. Так они начали делать после мощных "прилетов" по Крыму. Об этом заявил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, сообщает Эспрессо.

Он добавил, что многие граждане, живущие на территории полуострова, поддерживают "бавовну". По его подсчетам, всего в разных городах в Крыму произошло 43 взрыва.

"Оккупанты начали размещать свои военные склады и склады оружия на базах складов с углем или свинофермах. Это делают, чтобы ВСУ не имели информации о местах хранения оружия", – сказал Эскендер Бариев.

При этом оккупанты запрещают российским пропагандистам сообщать о взрывах на военных объектах.

Возвращение Крыма в Украину

Президент Владимир Зеленский на саммите Крымской платформы 23 августа допустил возвращение оккупированного Крыма в состав Украины военным путем. По словам гаранта, Киев вернет полуостров любыми средствами, которые государство сочтет правильными. Украина не будет обсуждать способы деоккупации АР с другими странами.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина готова провести демилитаризацию Крыма. Как уточнил глава правительства, военные базы России на захваченном полуострове – легальные цели для ВСУ. Альтернативный вариант для оккупантов – покинуть Крымский полуостров в добровольном порядке.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, который пытается организовать прямые переговоры Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным, впервые выступил на Крымской платформе. Он подчеркнул, что Анкара не признает оккупации Россией украинских территорий и призвал вернуть Крым Украине.

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