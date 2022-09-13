У РФ недостаточно сил, чтобы удержать Крым – генерал Романенко/ УНИАН, Главред

Сейчас практически все военные силы РФ проходят через Крым транзитом и их бросают на юг и восток Украины. На самом оккупированном Россией полуострове силы оккупантов не задерживаются.

Поэтому сейчас российские силы, которые находятся в Крыму, недостаточны для удерживания полуострова. Об этом сказал генерал-лейтенант запаса и экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в интервью Главреду.

"Так, РФ формирует батальоны, но их качество не лучшее. Вот и резервный танковый 3-й армейский корпус, в который еле наскребли 15 тысяч солдат вместо 25 тысяч – Россия не знает, какие дыры им закрывать. Всё это о многом говорит", – отмечает Романенко.

В ответ на вопрос, сыграет ли Украине на руку расположение Крымского полуострова, который соединен с РФ только Крымским мостом, генерал-лейтенант запаса подчеркнул, что это будет зависеть от правильности использования нашим государством этой особенности.

Также Романенко отметил, что в вопросе освобождения Крыма и возвращения его Украине наше государство должно руководствоваться исключительно своими интересами. Мы надеемся на союзников и благодарны им, однако интересы украинцев и союзников по ряду вопросов не совпадают. А у Украины есть собственные взгляды на свое будущее, поэтому она будет придерживаться их.

"В 2014 году наши союзники предлагали Украине вариант, даже оказывали давление на наше руководство – чтобы мы не сопротивлялись попыткам России взять Крым, нам обещали всё уладить, чтобы не разгорелась какая-то большая война. Но мы уже видим, к чему это привело: сначала россияне начали воевать на востоке, потом заморозили конфликт, насколько могли, за это время собрали силы и через восемь лет повторили всё более масштабно", – сказал генерал-лейтенант запаса.

Освобождение Крыма

Ранее генерал-лейтенант Игорь Романенко отмечал, что освобождение временно оккупированного Крымского полуострова будет зависеть от того, насколько энергично и массированно Запад будет оказывать нам помощь. Он подчеркнул, что рано или поздно Украина вернет себе Крым.

Советник главы ОП Михаил Подоляк ранее рассказывал, что в аннексированный Россией Крым возвращаются протестные настроения. Кроме того, многие украинцы, которые вынужденно находятся в оккупации, начинают предоставлять информацию украинским властям. Он подчеркнул, что Крым будет ключевым элементом деблокады украинских территорий, так как РФ превратила полуостров в военную базу, с которой оккупантам идет военная техника.

Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявлял, что война России против Украины может закончиться прямой военной победой Киева, а ВСУ имеют все шансы освободить захваченный Крым. Оккупанты РФ практически исчерпали возможности для наступления.

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